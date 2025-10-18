Ángel Vargas

Periódico La Jornada

Sábado 18 de octubre de 2025, p. 4

Los integrantes de Zumbao tienen claro que la música tradicional es la forma más tangible de conservar viva la memoria de los abuelos. Sin embargo, también están convencidos de que uno de los caminos para mantenerla vigente y vigorosa es enriquecerla con nuevo repertorio y hacerla confluir, y hasta fusionarla, con otros ritmos y géneros.

Tal es la impronta de esta agrupación colombiana, que en sus 10 años de existencia ha trabajado con ahínco para que el joropo llanero –música tradicional de los llanos del Orinoco– se actualice con colores de las costas y montañas de aquel país, así como con propuestas sonoras de latitudes más lejanas, entre ellas el jazz y el rock.

Con un pie en las raíces y otro en la innovación, el quinteto regresa a México, a un año de su primera visita, para ofrecer un par de presentaciones. La primera, en el 53 Festival Internacional Cervantino, ayer a las 12 horas, en la ex Hacienda de San Gabriel, en la ciudad de Guanajuato.

La otra, en la Ciudad de México, mañana, a las 13 horas, en el Pabellón del Jardín Escénico (a un costado del Auditorio Nacional), como parte del Circuito Cervantino, con entrada libre.

“Para nosotros, lo más importante es respetar la tradición y a nuestros ancestros, mantener el lenguaje musical vivo y, a partir de ello, aportar y proponer nuevas maneras con las expresiones musicales y culturales que se dan en la actualidad en el arte”, explica Daniel Sossa, intérprete del bajo eléctrico.

“Básicamente, ésa es la propuesta que hacemos a través de las investigaciones y el estudio de las músicas populares tradicionales. También son muy importantes los festivales en Colombia y Venezuela, porque allí se ve el estado actual del arte y las nuevas maneras de proponer estas expresiones en la música llanera.”

El fin, refrescar la música de los Llanos de Colombia

En entrevista apenas llegados al país el miércoles pasado y antes de viajar a Guanajuato, los jóvenes músicos colombianos –cuyas edades van de 19 a 33 años– hablan de la gran vitalidad y fortaleza del joropo llanero hoy día.

“Es muy difícil que desaparezca, porque hay muchos grupos y muchos jóvenes interesados en esta música. Lo que intentamos con estas giras, con este nuevo proyecto, es llegar a nuevas audiencias para que se involucren con el género”, señala el arpista Elvis Díaz, quien además aclara que una de las principales encomiendas de la agrupación es “dar frescura” a esa expresión tradicional “para que siempre prevalezca”.