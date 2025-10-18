▲ Los espectadores son llevados a esta nación megadiversa en un avión imaginario con la idea de interactuar con la naturaleza. Foto cortesía del Inbal

Merry MacMasters

Periódico La Jornada

Sábado 18 de octubre de 2025, p. 3

La campiña australiana, con todo y canguros, pájaros exóticos, ranas y grillos, cobra vida en Creature (Criatura), instalación tipo taller performático que la compañía Box of Birds/Stalker Theatre presenta desde ayer en el Laboratorio de Creación del Jardín Escénico.

Criatura es un viaje a Australia en el que el público puede explorar la naturaleza de ese país, desde sus selvas tropicales hasta los montes desérticos. Los espectadores son llevados a esta nación megadiversa en un avión imaginario con la idea de interactuar con la naturaleza, o como dicen allá, el bush, “todo lo que se refiere al campo”, expresa Margie Breen, directora de la compañía. Depende del público “mover” el paisaje a su alrededor.

Box of Birds/Stalker Theatre ha venido a México en varias ocasiones. Incluso, participó en el pasado en el Festival Internacional Cervantino. Decidieron traer Criatura porque está dirigido a públicos jóvenes, e involucra a actores y educadores. Para ello, sus responsables han trabajado con actores egresados de la Universidad de Guadalajara, además de traer a la actriz Ella Ferris.

La experiencia inmersiva consta de dos partes. En la primera, de media hora, los espectadores están sentados, pero luego se les invita a levantarse y a “hacer que la campiña australiana cobre vida, a interactuar con sus animales, plantas y sonoridades”, apunta Breen. Al caminar por la instalación de repente el visitante percibirá un remolino de partículas que se transformará en un canguro que salta y corre.

El Stalker Theatre, fundado a finales de los años 80 del siglo pasado, es una compañía experimentada y conocida internacionalmente. Box of Birds es una forma de “actualizar” a la agrupación con tecnología interactiva. Su “evolución” han consistido en trabajar con artistas digitales y tecnólogos, experiencia que se combina con “nuestro lenguaje teatral físico”, el cual se remonta a tres décadas.

Respecto de los inicios de Box of Birds, Breen señala: “David Clarkson, nuestro director artístico, tuvo la idea de hacer que el escenario se moviera para envolver al público. Esto fue antes de que el mundo de la tecnología inmersiva se lanzara. Con esta idea, David pretendía revisar la relación de la humanidad con la tecnología y mover el mundo”.