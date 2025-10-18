Daniel López Aguilar

Sábado 18 de octubre de 2025, p. 2

El historiógrafo Jesús Vargas Valdés (Parral, Chihuahua, 1946) escribió su libro más reciente, Armando la utopía: Gaytán, el guerrillero del mar, para rescatar la memoria de un joven que, en los años 70, luchó por la justicia en México, y con él dar voz a toda una generación de idealistas que enfrentó represión y desigualdad.

“Se trata de comprender a quienes arriesgaron su vida para buscar un país más justo, sin caer en la nostalgia ni en la exaltación de la violencia”, explicó el autor en entrevista con La Jornada.

“No me costó trabajo asumir este papel de narrador y oyente. También fui activista: participé en la formación de colonias populares y en la democratización del sindicato minero de Santa Bárbara, Chihuahua.

“Viví persecución y clandestinidad; me tuvieron desaparecido un mes junto con mi esposa. Por eso entiendo muy bien la causa de esos jóvenes.”

El ejemplar, publicado de manera independiente, se presentó en la Feria Internacional del Libro (FIL) Zócalo Ciudad de México. En sus páginas convergen los testimonios de Armando Gaytán; sus hermanas, Laura y Patricia, y de Deyanira, hija del médico Raúl Peña.

“Es, por tanto, un relato de ellos, una memoria construida desde la palabra de los que sobrevivieron al silencio”, indicó Vargas Valdés, quien conoció a los Gaytán tras investigar medio siglo de insurgencia en el norte de México.

En Madera rebelde (2015) ya había explorado el asalto al cuartel de Ciudad Madera, en el que participaron tres integrantes de los Gaytán, de los cuales murieron un tío y un sobrino, de unos 20 y 21 años.

“Me impresionó descubrir que otros seis de sus familiares se levantaron en rebeldía y que cuatro murieron en distintos combates posteriores. Eso me llevó a buscar a los sobrevivientes, a los que heredaron esa indignación como si fuera un apellido”, recordó.

De esos encuentros surgió la historia de un hombre que, a los 20 años, tras vivir la represión de 1968, viajó a la Unión Soviética y luego a Corea del Norte antes de integrarse al Movimiento de Acción Revolucionaria.

En 1979, Armando y su hermana Laura fueron detenidos y permanecieron desaparecidos varios meses, hasta que el Comité Eureka, encabezado por Rosario Ibarra de Piedra, logró su liberación.

“Mi interés no era relatar cuántos fusiles tuvieron o cómo pelearon”, añadió Jesús Vargas.

“Lo importante era de dónde venía ese impulso, qué los hacía creer que la justicia era posible. Muchos eran hijos de campesinos, maestros o estudiantes. No eran delincuentes: eran jóvenes idealistas que actuaron cuando el país cerró todas las puertas.”

Esa búsqueda de sentido lo llevó a reconstruir genealogías enteras del agrarismo chihuahuense, donde la lucha por la tierra derivó, años después, en la lucha por la dignidad.