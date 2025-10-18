Kevin Ruiz

Periódico La Jornada

Sábado 18 de octubre de 2025, p. 26

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y autoridades federales decomisaron droga al cártel de Tláhuac valuada en 2 millones 300 mil pesos, luego de un cateo efectuado en Iztapalapa en el que dos personas fueron detenidas.

Las investigaciones de los agentes los condujeron a un inmueble en la avenida Capulín y cerrada Vicente Guerrero, colonia San Miguel Teotongo, donde se embalaba el estupefaciente que era distribuido en las calles.

En ese lugar Jonathan Guzmán y Kevin Gabriel cortaban la droga y la empacaban en bolsitas; las autoridades hallaron 10 kilogramos de cocaína distribuida en 20 mil dosis, así como dos armas de fuego.

Según la SSC, el monto aproximado de lo confiscado ronda los 2 millones 300 mil pesos o 125 mil dólares.

Las autoridades realizaron el cateo tras obtener una orden de un juez de control, la cual cumplimentó el agente del Ministerio Público.

En el despliegue participaron agentes de SSC, de la Fiscalía General de Justicia capitalina, Guardia Nacional y de las secretarías de la Defensa Nacional y Marina.