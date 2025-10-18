Ángel Bolaños Sánchez

Periódico La Jornada

Sábado 18 de octubre de 2025, p. 26

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México aprobó el calendario de mesas de trabajo con las 16 alcaldías y los órganos de gobierno y autónomos en las que deberán presentar sus informes de avance, resultados y metas alcanzadas del ejercicio presupuestal de este año, así como las proyecciones para 2026.

Como parte de los trabajos de análisis, dictaminación y aprobación del paquete económico para el próximo año, las mesas de trabajo arrancarán el 17 de noviembre con las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco y Benito Juárez, para concluir el 5 de diciembre con el Instituto Electoral local, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y la Comisión de Derechos Humanos capitalina.

El gobierno local tiene de plazo para enviar las iniciativas de Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos y de reformas al Código Fiscal el 30 de noviembre, mientras el 15 de diciembre es el que marca la ley para que el Legislativo las someta a votación del pleno.