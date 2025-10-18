La Comisión de Presupuesto avala encuentros con alcaldías y órganos
Sábado 18 de octubre de 2025, p. 26
La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México aprobó el calendario de mesas de trabajo con las 16 alcaldías y los órganos de gobierno y autónomos en las que deberán presentar sus informes de avance, resultados y metas alcanzadas del ejercicio presupuestal de este año, así como las proyecciones para 2026.
Como parte de los trabajos de análisis, dictaminación y aprobación del paquete económico para el próximo año, las mesas de trabajo arrancarán el 17 de noviembre con las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco y Benito Juárez, para concluir el 5 de diciembre con el Instituto Electoral local, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y la Comisión de Derechos Humanos capitalina.
El gobierno local tiene de plazo para enviar las iniciativas de Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos y de reformas al Código Fiscal el 30 de noviembre, mientras el 15 de diciembre es el que marca la ley para que el Legislativo las someta a votación del pleno.
Entre la información que las alcaldías y autónomos deberán entregar a la comisión con al menos 72 horas de anticipación a la realización de la mesa de trabajo, figuran los presupuestos asignados y modificados, el gasto comprometido, devengado, ejercido y pagado con desgloses por capítulo de gasto.
En el caso de las alcaldías, deberán exponer además los proyectos de inversión y su avance, si los hay, subejercicios con los capítulos afectados y la correspondiente explicación por la inejecución del recurso, el avance en la aplicación de los recursos del presupuesto participativo y del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, así como del Adicional de Financiamiento a las Alcaldías si obtuvieron autorización de proyectos con dichos recursos.
De la misma forma, la comisión aprobó en sesión ordinaria el acuerdo que fija el 27 de noviembre la fecha límite para que los legisladores presenten iniciativas relacionadas con el presupuesto de 2026.