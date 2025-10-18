▲ Los productores buscan que no haya intermediarios para que ofrezcan su producto sin costo extra en las principales plazas de la ciudad. Foto Jair Cabrera

Alejandro Cruz Flores

Periódico La Jornada

Sábado 18 de octubre de 2025, p. 26

La temporada de venta de flor de cempasúchil comienza este sábado en la Ciudad de México con un producción récord este año de 6.3 millones de unidades, las cuales se podrán adquirir en lugares públicos como en la avenida Paseo de la Reforma y en la plancha del Zócalo.

Al presentar el llamado Sendero de las Almas, en el pueblo de San Luis Tlaxialtemalco, alcaldía Xochimilco, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, hizo un llamado a los capitalinos para consumir lo que los productores obtienen en el suelo de conservación.

Asimismo, la secretaria de Medio Ambiente Local, Julia Álvarez, expresó el compromiso de apoyar a los floricultores en la venta de la planta, con la apertura rutas de venta directas, sin intermediarios, que es una de las principales exigencias.

Acompañada por funcionarios y artistas, al igual que la también activista Jesusa Rodríguez y la cantante Amandititita, la titular del Ejecutivo local celebró que la Ciudad de México rompiera la marca de producción de cempasúchil, con más de 6 millones de plantas, pero que el siguiente paso es: “tenemos que ayudar a que toda esta producción, que con gran esfuerzo se hace, que se traduzca en venta”.

Durante el acto, se anunció también que se realizarán más de 400 actividades por la celebración del Día de Muertos, que incluye el desfile de catrinas el 26 de octubre, una ofrenda monumental dedicada a los 700 años de la fundación de Tenochtitlan en el primer cuadro de la ciudad, que se exhibirá del 25 de octubre al 2 de noviembre, así como del tradicional Desfile de muertos, además conciertos y actos culturales, entre otros.