Josefina Quintero M.

Periódico La Jornada

Sábado 18 de octubre de 2025, p. 25

Ante la falta de atención de las autoridades de la alcaldía Iztapalapa, vecinos de barrios originarios bloquearon la avenida Ermita a la altura de San Lorenzo para exigir que ya no haya más comercios irregulares, atender los problemas de inseguridad, invasión de zonas patrimoniales y regulación del suministro de agua potable que reciben por tandeo.

Para presionar a la alcaldía, los inconformes cerraron ambos sentidos de esa vialidad, donde colocaron lonas y pancartas con sus demandas, lo que generó un severo congestionamiento vial en el oriente de la capital.

Sin que eso les pesara, los manifestantes se mantuvieron durante varias horas sobre al arroyo vehicular y exigían la presencia de funcionarios con capacidad de toma de decisiones.

Durante el bloqueo, habitantes de la demarcación que requerían pasar por ahí les pidieron que se manifestaran en la explanada de la alcaldía, donde despacha Aleida Alavez Ruiz, para no afectar a las personas que transitan por la zona rumbo a su trabajo.