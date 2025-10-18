Kevin Ruiz

Periódico La Jornada

Sábado 18 de octubre de 2025, p. 24

Héctor Hernández, de 18 años, aceptó haber participado en el crimen del abogado David Cohen sin saber a lo que se enfrentaba. Su precaria situación económica lo llevó a recibir dinero varias veces con anterioridad de las mismas personas que lo llevaron el pasado lunes “a cobrar un dinero y darle un susto a una persona”; sin embargo, se trató de una ejecución a plena luz del día.

Luis Alberto Hernández, su abogado defensor, relató lo anterior y confirmó la vinculación a proceso de su cliente la tarde del viernes en audiencia inicial por cumplimiento de la orden de aprehensión.

El juez otorgó a la Fiscalía General de Justicia capitalina tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Al término de la audiencia, el litigante dijo que las personas que llevaron a Héctor le aseguraron que no tendría ningún problema, pues estaba todo planeado; después recibiría el dinero acordado –30 mil pesos–, lo cual nunca ocurrió.

Al escuchar de su abogado las palabras que su madre le transmitió: “te amo mucho, cuentas con mi apoyo; no apruebo lo que está pasando, acepta tu responsabilidad”, Héctor rompió en llanto.

Según las palabras de su abogado, se sintió obligado a acudir al encargo el pasado lunes por las dádivas que recibió con anterioridad del mismo sujeto que le entregó el arma de fuego que portaba. Antes del crimen, le dijeron cómo maniobrarla y lo que debía hacer posteriormente.