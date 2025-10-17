R

esulta ofensivo que, a la instigadora de la violencia de las llamadas guarimbas, María Corina Machado, reconocida golpista que ha demandado abiertamente la intervención armada de Estados Unidos en su país, que se ha situado del lado de los sionistas genocidas del pueblo palestino, que se ufana de ser una pupila de Donald Trump, se le haya otorgado el desprestigiado Premio Nobel de la Paz (sic).

No es de sorprender, pues recordemos que otros notorios criminales de lesa humanidad como Henry Kissinger y Barack Obama, promotores de golpes de Estado y de guerras contra países soberanos, también fueron premiados con lo que Ignacio Ramonet califica como el “triste Nobel putrefacto”. Semejante despropósito forma parte de los planes de agresión militar que el imperialismo estadunidense está llevando a cabo contra Venezuela, y contra todos los pueblos y las fuerzas progresistas de Nuestra América.

Mientras tanto, en el marco de la Conferencia Internacional sobre Colonialismo y Neocolonialismo, que se efectuó en Caracas, observamos que el pueblo y el gobierno de ese país hermano se encuentran inmersos en la preparación de la defensa de la patria de Simón Bolívar y Hugo Chávez, con la incorporación de millones de ciudadanos a las milicias, a partir de la estrategia de guerra de todo el pueblo, de la unidad cívico-militar-policial y, también, de la construcción de poder popular en las miles de comunas de la geografía nacional.

Tuve el privilegio de recorrer la comuna El Panal, en la parroquia 23 de Enero de Caracas, junto con internacionalistas de Puerto Rico, Haití, Martinica, Belice y Brasil, siendo recibidos en el llamado Arco de la Comuna por vocerías y militantes de la Fuerza Patriótica Alexis Vive, así llamado, por cierto, en memoria de un joven revolucionario chavista asesinado en 2002. Es visible el protagonismo de las mujeres, particularmente afrodescendientes, que, con convicción y orgullo por lo logrado, explican cómo la comuna es la estrategia para construir el socialismo, para establecer la confederación comunal y transformar la sociedad, apoyados por el gobierno y vinculados a sus diferentes niveles de autoridad y representación política.

En este andar llegamos al Panalito de Santa Rosa, donde se conversó sobre las múltiples experiencias del autogobierno territorial chavista. Después nos condujeron al taller Las Abejitas del Panal, el medio de propiedad comunal de producción textil, donde se explicó cómo se confeccionaron 5 mil 200 uniformes escolares que se entregaron gratuitamente. Para cerrar la jornada, se visitaron los murales internacionalistas que reivindican las luchas del pueblo palestino y del pueblo iraní contra el sionismo y el imperialismo estadunidense. A través del arte se siembra el internacionalismo con otros procesos, e, incluso, se compartió que se da seguimiento a la experiencia de los mayas zapatistas con mucho interés. Así están construyendo su propio modelo socialista del siglo XXI.