l capitalismo realmente existente está multiplicando las guerras, porque es la única forma en que puede sobrevivir. Guerras entre estados, guerras internas disfrazadas de combate al narcotráfico o defensa de la democracia, guerras no declaradas para apropiarse de los bienes comunes, guerras imperiales cada vez más despiadadas. Es probable que la próxima sea contra Venezuela, ya que la frágil tregua en Gaza, que denominan como “fin de la guerra”, les permite elegir otros escenarios para continuar con la escalada militarista.

Según el analista Rafael Poch, la ampliación de la guerra en Ucrania es inminente, y puede involucrar a toda Europa, lo que amenaza derivar en una guerra entre las tres grandes potencias militares (https://goo.su/cMpleZ). Afirma que las élites europeas no saben de historia, “no entienden de qué se está hablando y carecen tanto de los conocimientos básicos como de la vitalidad intelectual para intentar comprenderlo”. No entender ni aceptar la realidad, es el camino hacia el desastre.

El millonario Ray Dalio lleva meses advirtiendo sobre los problemas de la enorme deuda de Estados Unidos, que crece de forma exponencial, a la que denomina “bomba del déficit y la deuda”, que representaría una amenaza para el orden monetario. Ahora agrega que “se están gestando varias guerras civiles en diferentes partes del mundo”, incluyendo de forma destacada al corazón del Imperio (https://goo.su/A38D). El mega especulador sostiene que se empieza a sentir “un clima muy similar al de los años previos a la Segunda Guerra Mundial”. Sólo que será con armas nucleares.

Los economistas del sistema aceptan que China ya es la mayor economía del mundo, representando 20 por ciento del PIB mundial medido en paridad de poder de compra, en tanto el de Estados Unidos cayó a 14 por ciento. El 2014 fue el año en que China adelantó al Imperio, pero la brecha sigue creciendo y crecería aún más con las nuevas políticas de Trump que se le están volviendo en contra.

El rechazo a la inmigración es un golpe a la innovación tecnológica, ya que son responsables de una parte importante de las nuevas empresas del sector. “El 29 por ciento de los emprendedores son inmigrantes (aunque representan sólo 15 por ciento de la población); el 44 por ciento de los fundadores de las compañías que hoy son unicornios son inmigrantes; y 26 por ciento de los inmigrantes trabaja en los campos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas”, según la National Science Foundation (https://goo.su/ngftL4).