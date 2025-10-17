De la Redacción

Periódico La Jornada

Viernes 17 de octubre de 2025, p. 15

San Luis Río Colorado, Son., Un total de mil 71 litros de metanfetamina líquida contenida en 120 garrafones fueron asegurados por elementos del Ejército Mexicano en coordinación con la Guardia Nacional, ambos integrantes de la Mesa Estatal de Seguridad, como resultado de operativos conjuntos en el Puesto Militar de Seguridad Regional Estación Doctor, en San Luis Río Colorado.

Los hechos ocurrieron cuando los integrantes de las corporaciones procedieron a la revisión de un tractocamión procedente de San Luis Potosí, con destino a San Quintín, Baja California, que transportaba artículos de limpieza en garrafones de plástico transparente, los cuales dieron positivo a metanfetamina.