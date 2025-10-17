Viernes 17 de octubre de 2025, p. 15
La presidenta del Senado,Laura Itzel Castillo Juárez, propondrá la próxima semana que los productos que contengan maíz transgénico cuenten con una etiqueta que advierta sobre ello a los consumidores.
Al inaugurar el foro Diálogos desde la Milpa, en el que especialistas y colectivos expresaron que la defensa del maíz debe ser política de Estado, se comprometió a revisar la legislación en la materia y de entrada presentará ante el pleno un punto de acuerdo para que se etiqueten los productos genéticamente modificados.
Se trata, expuso, de respaldar los artículos 4 y 27 de la Constitución, que protege al maíz nativo y prohíbe la siembra en México de los granos genéticamente modificados, reforma impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.
Castillo Juárez deploró que el modelo neoliberal de la agroindustria haya querido ver a este grano esencial para la alimentación de los mexicanos “como una mercancía y perseguir ganancias sin límites con los transgénicos, para apropiarse de los saberes y el maíz que las comunidades campesinas han cuidado por generaciones”.
Malin Jönsson, impulsora de la campaña nacional Sin Maíz No Hay País, reconoció que ha habido importantes avances para proteger el grano, pero advirtió que falta mucho por hacer, ya que se importa casi 50 por ciento del maíz que se consume en México, el cual está genéticamente modificado y constituye una amenaza para los consumidores. Se requieren, dijo, sistemas de producción sustentables en manos de campesinos nacionales.