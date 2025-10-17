Andrea Becerril y Georgina Saldierna

Periódico La Jornada

Viernes 17 de octubre de 2025, p. 15

La presidenta del Senado,Laura Itzel Castillo Juárez, propondrá la próxima semana que los productos que contengan maíz transgénico cuenten con una etiqueta que advierta sobre ello a los consumidores.

Al inaugurar el foro Diálogos desde la Milpa, en el que especialistas y colectivos expresaron que la defensa del maíz debe ser política de Estado, se comprometió a revisar la legislación en la materia y de entrada presentará ante el pleno un punto de acuerdo para que se etiqueten los productos genéticamente modificados.

Se trata, expuso, de respaldar los artículos 4 y 27 de la Constitución, que protege al maíz nativo y prohíbe la siembra en México de los granos genéticamente modificados, reforma impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.