Kevin Ruiz

Periódico La Jornada

Viernes 17 de octubre de 2025, p. 14

Un juez de Control determinó vincular a proceso por el delito homicidio calificado y homicidio en grado de tentativa a Lex Ashton, estudiante del CCH Sur, quien continuará en el Reclusorio Oriente.

En audiencia de continuación, los abogados del imputado presentaron a peritos en psiquiatría y psicología, así como al neurocirujano que lo atendió, para comprobar que el joven de 19 años se encuentra en un estado psicótico y que el juez no lo vinculara a proceso.

Sin embargo, el desahogo de las periciales fue negado por el impartidor de justicia, pues no formaba parte de la etapa procesal actual.

El abogado David Retes señaló que esto se trató de una omisión por parte del togado, pues al final del acto judicial solicitó un estudio en la materia por parte de la fiscalía, el cual se esperaba el miércoles pasado, pero no se hizo.