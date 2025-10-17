Viernes 17 de octubre de 2025, p. 14
Un juez de Control determinó vincular a proceso por el delito homicidio calificado y homicidio en grado de tentativa a Lex Ashton, estudiante del CCH Sur, quien continuará en el Reclusorio Oriente.
En audiencia de continuación, los abogados del imputado presentaron a peritos en psiquiatría y psicología, así como al neurocirujano que lo atendió, para comprobar que el joven de 19 años se encuentra en un estado psicótico y que el juez no lo vinculara a proceso.
Sin embargo, el desahogo de las periciales fue negado por el impartidor de justicia, pues no formaba parte de la etapa procesal actual.
El abogado David Retes señaló que esto se trató de una omisión por parte del togado, pues al final del acto judicial solicitó un estudio en la materia por parte de la fiscalía, el cual se esperaba el miércoles pasado, pero no se hizo.
Piden considerar su estado de salud mental
Retes dijo que desde 2021, Lex Ashton estaba en tratamiento psiquiátrico en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, y reiteró que no se consideró su estado de salud mental, el cual tampoco fue valorado por el juzgador al dejarlo en dicho penal y no en un centro especializado.
Durante la audiencia, el juez de control ratificó la medida cautelar de prisión preventiva y dio tres meses para la investigación.
Los peritos señalaron al final de la audiencia que Lex Ashton debe tener cuidados específicos, pues puede atentar contra su vida o cometer otro acto criminal.