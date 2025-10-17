Lilian Hernández Osorio

Periódico La Jornada

Viernes 17 de octubre de 2025, p. 14

Más de 400 académicos e investigadores de las 44 entidades académicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) emitieron un pronunciamiento en el que exhortan a la comunidad, especialmente a los estudiantes, a regresar a las aulas y recuperar la normalidad de la institución.

Alertaron que mantener paros por demandas que pueden ser atendidas por medio de mesas de diálogo perjudica la vida académica de la máxima casa de estudios y alienta a quienes buscan desestabilizarla.

El documento, dirigido a toda la comunidad universitaria y a la opinión pública, manifiesta que a partir de la “criminal agresión” en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur, la universidad nacional no sólo estuvo de luto, sino que enfrenta un clima de miedo e incertidumbre, el cual “se ha vuelto terreno fértil para acciones y reacciones irracionales, vandálicas y groseras provocaciones”.

El posicionamiento expone que las amenazas de bomba, así como los mensajes intimidatorios anónimos que se expanden en las redes sociales, sólo han propiciado aumentar la incertidumbre, lo cual está siendo aprovechado por grupos minúsculos externos que acosan a la universidad, lo que es “inaceptable e injustificable”.