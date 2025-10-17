Política
Ver día anteriorViernes 17 de octubre de 2025Ediciones anteriores
Inicio
Editorial
El Correo Ilustrado
Opinión
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Cultura
Ciencias
Espectáculos
Deportes
Cartones
Servicio Sindicado RSS
Noticias de hoyEspecialesMultimediaServiciosContacto
Ediciones anteriores×
Portada de 2025/10/17. Seleccione para ir a esta edición.
Saltar a la fecha de hoy.
Dixio
Usted está aquí:Inicio/Política/Anula el TFJA sanción a firma inhabilitada por incumplir al Issste/
A nterior
S iguiente
 
Anula el TFJA sanción a firma inhabilitada por incumplir al Issste
 
Periódico La Jornada
Viernes 17 de octubre de 2025, p. 10

La sanción impuesta a la empresa Loeffler, SA de CV –que consistía en inhabilitación por 45 meses para participar en contrataciones públicas y multa de un millón 901 mil 25 pesos por el presunto incumplimiento de un contrato con el Issste– quedó sin efectos, informó este jueves la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno en una circular publicada en el Diario Oficial de la Federación.

La dependencia señaló que la medida se levantó en cumplimiento de una sentencia definitiva del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), que el pasado 28 de abril declaró la nulidad de la resolución dictada en 2021 por el Órgano Interno de Control del Issste.

El fallo del TFJA determina que Loeffler acreditó parcialmente sus argumentos respecto a las presuntas irregularidades en el contrato 19014ME, por lo que se ordenó dejar sin efectos la sanción impuesta.

A nterior
S iguiente
Subir al inicio del texto