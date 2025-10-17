Arturo Sanchez y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Viernes 17 de octubre de 2025, p. 10

La sanción impuesta a la empresa Loeffler, SA de CV –que consistía en inhabilitación por 45 meses para participar en contrataciones públicas y multa de un millón 901 mil 25 pesos por el presunto incumplimiento de un contrato con el Issste– quedó sin efectos, informó este jueves la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno en una circular publicada en el Diario Oficial de la Federación.

La dependencia señaló que la medida se levantó en cumplimiento de una sentencia definitiva del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), que el pasado 28 de abril declaró la nulidad de la resolución dictada en 2021 por el Órgano Interno de Control del Issste.