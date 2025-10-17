Ángeles Cruz Martínez

Periódico La Jornada

Viernes 17 de octubre de 2025, p. 10

México está entre los 10 países con más personas que viven con discapacidad visual o ceguera. Son alrededor de 16 millones que forman parte de un problema “invisible” respecto al cual se carece de estadísticas oficiales, entre otras razones, porque no implican días/cama de hospitalización ni muertes, señaló Valeria Sánchez, presidenta regional para América Latina de la Agencia Internacional para la Prevención de la Ceguera.

No obstante, dijo, la pérdida de visión parcial o total merma la calidad de vida de las personas y afecta a dos individuos más, quienes pierden escuela o trabajo por quedarse con quien no ve. De estos cuidadores, más de la mitad son niñas y mujeres, señaló la especialista al presentar el diagnóstico realizado por asociaciones médicas y hospitales especializados en la salud visual, registrados como instituciones de asistencia privada.

Con base en esos datos, los expertos desarrollaron una propuesta de política pública en la materia, a fin de contar con medidas de prevención y atención oportuna, sobre todo en males que se pueden curar, como las cataratas y los defectos refractivos (miopía, estrabismo).

Otros se pueden prevenir, sobre todo la retinopatía diabética, que es la primera causa de ceguera irreversible en población económicamente activa, comentó José Antonio Paczka, presidente de la Sociedad Mexicana de Oftalmología.