▲ Ayer se presentó en la sede de la ONU en México el billete conmemorativo del Sorteo Superior número 2862 de la Lotería Nacional, dedicado al 80 aniversario del organismo mundial. El acto fue encabezado por Enrique Ochoa, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE; Olivia Salomón, directora de la Lotería Nacional, y Peter Grohmann, coordinador residente de la ONU en el país. El billete, ilustrado por el artista mixteco Santiago Savi, lleva el lema Construyendo nuestro futuro en conjunto: 80 años de México en la ONU y de la ONU en México. Los funcionarios destacaron que el diseño refleja la diversidad cultural del país y simboliza la cooperación, la paz y la esperanza que guían la su labor conjunta. Foto La Jornada