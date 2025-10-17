Alma E. Muñoz y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Viernes 17 de octubre de 2025, p. 8

Ante amagos de congresistas estadunidenses de que la venta de petróleo de México a Cuba podría afectar la negociación del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá (T-MEC), la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que “no va a afectar nada.

“Estados Unidos sabe que México es un país independiente, libre y soberano, y que las decisiones que tomemos son soberanas”.

Ratificó que la relación con Washington “está muy bien”; incluso, mencionó que en el encuentro que sostuvieron el miércoles el secretario de Estado estadunidense, Marco Rubio, y el canciller Juan Ramón de la Fuente, se acordó que la próxima reunión de seguridad sea en México.

En la mañanera de ayer, la mandataria también destacó “la autodeterminación de los pueblos, y no al injerencismo y la invasión”, como establece la Constitución, después de que DonaldTrump autorizó a la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) realizar operaciones encubiertas en Venezuela.