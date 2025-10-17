Política
Descarta Sheinbaum que venta de crudo a Cuba afecte el T-MEC
 
Periódico La Jornada
Viernes 17 de octubre de 2025, p. 8

Ante amagos de congresistas estadunidenses de que la venta de petróleo de México a Cuba podría afectar la negociación del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá (T-MEC), la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que “no va a afectar nada.

“Estados Unidos sabe que México es un país independiente, libre y soberano, y que las decisiones que tomemos son soberanas”.

Ratificó que la relación con Washington “está muy bien”; incluso, mencionó que en el encuentro que sostuvieron el miércoles el secretario de Estado estadunidense, Marco Rubio, y el canciller Juan Ramón de la Fuente, se acordó que la próxima reunión de seguridad sea en México.

En la mañanera de ayer, la mandataria también destacó “la autodeterminación de los pueblos, y no al injerencismo y la invasión”, como establece la Constitución, después de que DonaldTrump autorizó a la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) realizar operaciones encubiertas en Venezuela.

Interrogada sobre la entrega de combustible a Cuba, aclaró que es compra. “Ahora hay excedente de diésel, particularmente, y se está exportando. Y primero la ayuda humanitaria en cualquier caso; México siempre la va a dar, siempre, a Cuba y a otros países que lo necesiten; esa es nuestra esencia, el humanismo, siempre”.

Señaló que hay contratos también para los médicos de la isla que “generosamente vienen a apoyar a las comunidades más alejadas”, y además, “hay ayudas humanitarias”.

La Presidenta también mencionó que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, irá a Estados Unidos “para poder cerrar el número de planteamientos que tenía Estados Unidos sobre lo que ellos llaman barreras comerciales, que prácticamente ya todas están saldadas”. Entonces, sostuvo, “no hay ningún problema”.

