Viernes 17 de octubre de 2025, p. 8

Ante un empate de votos de consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), no prosperó el plan de analizar la afiliación partidista de quienes acudieron a las urnas en el proceso judicial de junio pasado.

La propuesta fue impulsada en la Comisión de Capacitación por el consejero Uuc-kib Espadas y respaldada por su colega Carla Humphrey; en contra se manifestaron sus pares Norma de la Cruz y Claudia Zavala, al señalar que el plan significa riesgos para la privacidad de los datos personales y también sería un análisis costoso.

Un primer intento ocurrió el pasado 26 de septiembre, cuando la propuesta quedó en empate y se difirió un segundo ensayo.

Al conocer que el escenario se repetiría (por la ausencia en la sesión de Jaime Rivera), Espadas advirtió: “es lamentable que esta comisión vaya a optar por la opacidad”.

Dijo que el objetivo no era conocer quién votó y en qué sentido lo hizo, sino explorar si quienes sufragaron están vinculados o no a una afiliación partidista.

Antes, Iliana Araceli Hernández, encargada de la Dirección de Capacitación Electoral y Educación Cívica, quien es secretaria técnica de la comisión respectiva, expuso que la víspera la Secretaría Ejecutiva del INE le informó que no había presupuesto para un estudio en el que se incluyera la variable de la afiliación partidista.

La funcionaria hizo saber que para lograr el objetivo habría que contratar un capturista en cada uno de los 300 distritos electorales y, por las características del estudio, se tendría que emplear a un comité de expertos.