Jessika Becerra

Periódico La Jornada

Viernes 17 de octubre de 2025, p. 6

Altagracia Gómez Sierra, titular del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización de Empresas, declaró que la reforma a la Ley de Amparo busca acotar los abusos que se han cometido mediante ese instrumento jurídico, así como resolver conflictos de forma expedita. “Todos hemos sufrido algún caso contra otro particular, donde son años y años y años de amparo donde no necesariamente se justifican.

“La realidad es que muy seguramente seguirá habiendo oportunidad para diálogo y debate y creo que eso siempre se debe celebrar”, manifestó.