Se busca acotar abusos y lograr rapidez
 
Periódico La Jornada
Viernes 17 de octubre de 2025, p. 6

Altagracia Gómez Sierra, titular del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización de Empresas, declaró que la reforma a la Ley de Amparo busca acotar los abusos que se han cometido mediante ese instrumento jurídico, así como resolver conflictos de forma expedita. “Todos hemos sufrido algún caso contra otro particular, donde son años y años y años de amparo donde no necesariamente se justifican.

“La realidad es que muy seguramente seguirá habiendo oportunidad para diálogo y debate y creo que eso siempre se debe celebrar”, manifestó.

“Creo que los objetivos que busca la iniciativa de amparo son tanto de simplificación y de digitalización, como de temas de rapidez”, mencionó.

El pasado 15 de octubre, horas después de que recibió la minuta de la Cámara de Diputados sobre la Ley de Amparo, el Senado la aprobó en sus términos y la remitió al Ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación

