De la Redacción

Periódico La Jornada

Viernes 17 de octubre de 2025, p. 6

La Presidencia de la República publicó anoche, en edición vespertina del Diario Oficial de la Federación, el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Amparo, a las normas reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, al Código Fiscal de la Federación y a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

La nueva ley tiene el objetivo central de modernizar y fortalecer ese mecanismo jurídico de defensa de los ciudadanos, que es el juicio de amparo, y eliminar los abusos en que se ha incurrido, sobre todo en el caso de créditos fiscales, que a través de suspensiones provisionales permitieron que los grandes empresarios evadieran el pago millonario de impuestos.