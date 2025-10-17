Viernes 17 de octubre de 2025, p. 6
La Presidencia de la República publicó anoche, en edición vespertina del Diario Oficial de la Federación, el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Amparo, a las normas reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, al Código Fiscal de la Federación y a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
La nueva ley tiene el objetivo central de modernizar y fortalecer ese mecanismo jurídico de defensa de los ciudadanos, que es el juicio de amparo, y eliminar los abusos en que se ha incurrido, sobre todo en el caso de créditos fiscales, que a través de suspensiones provisionales permitieron que los grandes empresarios evadieran el pago millonario de impuestos.
Otras de las disposiciones elimina también la posibilidad de suspensiones en el caso de cuentas congeladas por la Unidad de Inteligencia Financiera y el amparo se podrá conceder hasta que el juzgador vaya a fondo del asunto y verifique que los recursos no provengan del lavado de dinero u otras actividades ilícitas.