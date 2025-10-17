Enrique Méndez y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Viernes 17 de octubre de 2025, p. 6

La bancada de Morena en la Cámara de Diputados insistió en que “no hay retroactividad” en el artículo tercero transitorio de la reforma Ley de Amparo, y que la iniciativa busca evitar que se otorguen suspensiones “por cualquier cosa y se repartan como volantes”.

Nuevamente, legisladores de ese grupo parlamentario explicaron el alcance del artículo. En medio de la confusión generada por su redacción, Hugo Eric Flores, presidente de la Comisión Jurisdiccional, reconoció que se retomaron elementos de la jurisprudencia de la novena época de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En dicha jurisprudencia, explicó, se desarrollan elementos normativos que “básicamente señalan que, cuando un proceso o juicio ha comenzado, todos los derechos deben respetarse hasta que concluya. Una vez finalizado, entonces aplicará la nueva legislación”.

Por ello, sostuvo, Morena afirma que “todos los procesos actualmente en trámite deben respetarse tal como están; de lo contrario, se incurriría en retroactividad. Todos deben respetarse plenamente hasta que concluyan”.