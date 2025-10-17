Descarta freno a inversionistas
Garantiza que se fortalecerá la protección al pueblo en caso de actos injustos de la autoridad
Viernes 17 de octubre de 2025, p. 6
Quien hable en contra de la nueva Ley de Amparo asegurando que hay retroactividad “es mentiroso”, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. “O mienten deliberadamente o de plano no han leído (la reforma) y actúan por consigna”, expresó.
Tras la aprobación en el Congreso, aseveró que el juicio de amparo ahora será más expedito y habrá más acceso a la justicia.
Recalcó que los lavadores de dinero, deudores alimentarios y del fisco “tienen todo el derecho a todos los procesos de amparo”, pero no pueden tener suspensión provisional ante una decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Pero “sí tienen acceso después, siempre y cuando depositen el recurso que deben de garantía”, afirmó la mandataria.
En la mañanera del pueblo, Arturo Zaldívar, coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia, manifestó, a su vez, que hay “una campaña de desinformación” en la que participan “empleados o abogados de deudores fiscales muy conocidos, o comentócratas aliados al viejo sistema de la unión entre los partidos Acción Nacional y el Revolucionario Institucional”.
Incluso jueces o magistrados que “se vieron afectados con la reforma judicial… Y mienten deliberadamente” porque “no conocen del amparo. Se les hace muy fácil simplemente descalificar. No hay retroactividad”, resaltó.
Uno de esos juzgadores, señaló, se dedicó a otorgar “suspensiones generales favoreciendo a empresas extranjeras en materia energética, violando la ley y generando mucho daño al país”.
Sheinbaum Pardo afirmó que los críticos de la reforma “mienten deliberadamente para decirle a la gente: ‘fíjense qué autoritaria es la Presidenta, ahora está modificando el derecho fundamental que teníamos los mexicanos’, lo que es falso”.
Manifestó que con la reforma “se está protegiendo al pueblo de México frente a cualquier acto injusto de la autoridad; eso no cambia en lo más mínimo, al contrario, se fortalece”.
Cuestionó que ahora haya “comentócratas de consigna que, estoy segura, o no han leído la reforma a la ley o ya la leyeron y mienten deliberadamente”.
También aseguró que en Fitch Ratings “están equivocados”, al señalar que con la reforma a la Ley de Amparo podría aumentar el riesgo regulatorio al limitar la capacidad de los tribunales de suspender actos administrativos.
La nueva ley “no va en contra de ninguna manera de la inversión; al contrario, hace mucho más eficiente la aplicación de la justicia”.