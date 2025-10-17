Alma E. Muñoz y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Viernes 17 de octubre de 2025, p. 6

Quien hable en contra de la nueva Ley de Amparo asegurando que hay retroactividad “es mentiroso”, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. “O mienten deliberadamente o de plano no han leído (la reforma) y actúan por consigna”, expresó.

Tras la aprobación en el Congreso, aseveró que el juicio de amparo ahora será más expedito y habrá más acceso a la justicia.

Recalcó que los lavadores de dinero, deudores alimentarios y del fisco “tienen todo el derecho a todos los procesos de amparo”, pero no pueden tener suspensión provisional ante una decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Pero “sí tienen acceso después, siempre y cuando depositen el recurso que deben de garantía”, afirmó la mandataria.

En la mañanera del pueblo, Arturo Zaldívar, coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia, manifestó, a su vez, que hay “una campaña de desinformación” en la que participan “empleados o abogados de deudores fiscales muy conocidos, o comentócratas aliados al viejo sistema de la unión entre los partidos Acción Nacional y el Revolucionario Institucional”.

Incluso jueces o magistrados que “se vieron afectados con la reforma judicial… Y mienten deliberadamente” porque “no conocen del amparo. Se les hace muy fácil simplemente descalificar. No hay retroactividad”, resaltó.