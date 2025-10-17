Viernes 17 de octubre de 2025, p. 4
El Partido Acción Nacional (PAN) presentará mañana su campaña de “relanzamiento” político con la intención de regresar a la esencia que lo caracterizó en la década de los 80, y en la que buscarán impulsar un acercamiento social y una escuela ciudadana.
Para ello, se asumirán como un partido de “derecha social”, que se aleje de la derecha radical, y que en cambio sea propositiva, pero sin dejar de lado la crítica a las políticas gubernamentales.
El relanzamiento incluye una nueva imagen del partido, campañas de marketing tradicional con pinta de bardas y aumentar su presencia en redes sociales para tener un posicionamiento digital, relataron integrantes del blanquiazul con conocimiento de la maniobra.
La jugada –que ya fue presentada a los principales cuadros del partido– se basa en la premisa de que, bajo el liderazgo de Manuel Clouthier, el blanquiazul fue conocido como un partido ciudadano.
Como parte de ello, las medidas estarán acompañadas de los cambios estatutarios que se perfilan para noviembre en su asamblea nacional, entre las que buscarán flexibilizar los mecanismos de afiliación, y que las candidaturas de Acción Nacional no sean sólo para militantes, sino para los perfiles posicionados.
“El relanzamiento no es sólo un evento: es el inicio de una nueva era. Durante el último año, el PAN ha trabajado en un proceso profundo de reflexión y análisis para reafirmar su identidad, renovar su visión y reconectarse con la ciudadanía. Hoy, con la mirada puesta en el futuro, damos un paso firme hacia adelante. Relanzamos al partido para volver a ser el espacio donde las y los ciudadanos encuentran causas, esperanza y resultados”, indicó la dirigencia partidaria en redes sociales.
El pasado lunes, La Jornada publicó que durante la primera mitad del año el PAN destinó al menos 5.8 millones de pesos para investigaciones, estudios de opinión, encuestas, análisis de impacto en redes sociales y el “servicio de rebranding de la marca PAN”.
La presentación oficial se prevé realizar este sábado en el Frontón México, tras lo cual los integrantes y simpatizantes del blanquiazul marcharán del Monumento a la Revolución rumbo al Ángel de la Independencia.