Néstor Jiménez y Enrique Méndez

Periódico La Jornada

Viernes 17 de octubre de 2025, p. 4

El Partido Acción Nacional (PAN) presentará mañana su campaña de “relanzamiento” político con la intención de regresar a la esencia que lo caracterizó en la década de los 80, y en la que buscarán impulsar un acercamiento social y una escuela ciudadana.

Para ello, se asumirán como un partido de “derecha social”, que se aleje de la derecha radical, y que en cambio sea propositiva, pero sin dejar de lado la crítica a las políticas gubernamentales.

El relanzamiento incluye una nueva imagen del partido, campañas de marketing tradicional con pinta de bardas y aumentar su presencia en redes sociales para tener un posicionamiento digital, relataron integrantes del blanquiazul con conocimiento de la maniobra.

La jugada –que ya fue presentada a los principales cuadros del partido– se basa en la premisa de que, bajo el liderazgo de Manuel Clouthier, el blanquiazul fue conocido como un partido ciudadano.

Como parte de ello, las medidas estarán acompañadas de los cambios estatutarios que se perfilan para noviembre en su asamblea nacional, entre las que buscarán flexibilizar los mecanismos de afiliación, y que las candidaturas de Acción Nacional no sean sólo para militantes, sino para los perfiles posicionados.