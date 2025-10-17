▲ La presidenta Claudia Sheinbaum consideró que en el país hay dos proyectos: quienes pretenden el regreso de la corrupción y, en el otro bando, el movimiento de transformación. Foto Presidencia

Alonso Urrutia y Alma E. Muñoz

Periódico La Jornada

Viernes 17 de octubre de 2025, p. 4

Al analizar el intento de reconformación de las alianzas opositoras, ahora entre los partidos Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC) –pues se dice que el Revolucionario Institucional (PRI) ya murió–, la presidenta Claudia Sheinbaum puso en entredicho los liderazgos de esos institutos minoritarios: “¿quién es el PAN?, ¿quién dirige hoy el blanquiazul? El cártel inmobiliario, los corruptos del cártel inmobiliario, hay que decirlo con todas sus letras”.

Durante su conferencia matutina realizada en Palacio Nacional, la mandataria federal arremetió contra la oposición porque ahora el PAN, que siempre ha representado a la derecha y defendido los intereses del conservadurismo, se busca aliar con Movimiento Ciudadano, “que son supuestamente progresistas. pero ¿qué es en realidad?, pues la representación de los intereses del viejo régimen”. Al final de cuentas consideró que en el país hay dos grandes proyectos: quienes pretenden el regreso de la corrupción, según dijo, y el movimiento de transformación.

Sheinbaum criticó la idea de regresar a un modelo económico que tenía “la corrupción como esencia”, sin importar si era el PRI o el PAN el que estaba en el gobierno, porque todos los presidentes durante 36 años fueron lo mismo”.

Sheinbaum acusó a Vicente Fox de haber engañado al pueblo cuando dijo que iba a haber cambio, esa fue su consigna. “Y lo engañó, porque gobernó igual, igual, representaban los mismos intereses. El mismo equipo incluso en muchas áreas, el mismo modelo económico y la corrupción. Y el pueblo: abandonado, olvidado”.

Al ahondar en sus críticas al panismo, recordó su postura frente a la política social. Abiertamente han expresado su inconformidad contra los Programas del Bienestar, porque ellos no están de acuerdo con que todos los adultos mayores tengan apoyo, “porque ellos deberían trabajar hasta los 90 años, porque hay que enseñarles a pescar y no hay que darles el pescado”.