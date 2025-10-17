F

igura clave del art nouveau e inventor de un estilo de arte gráfico, Alphonse Mucha (1860-1939) se convirtió al inicio del siglo XX en uno de los artistas más famosos e innovadores de Europa.

El motivo: combinar la belleza femenina y la naturaleza con una composición y una tipografía innovadoras. El “estilo Mucha” se aplicó a obras que adornaban los hogares de los amantes del arte de todo el mundo.

Hace dos años, el Grand Palais Inmersif de París montó una de las exposiciones más completas para narrar la historia de Mucha como maestro del cartel en París, y para destacar sus obras monumentales y su influencia posterior, como el movimiento pacifista Flower Power, de hace medio siglo, el manga japonés o el tatuaje.

Esa exposición fue el preludio de lo que ahora es el museo en la ciudad de Praga dedicado al artista. Ocupa el palacio barroco Savarin, restaurado por el diseñador británico Thomas Heatherwick.

También sede de la fundación Mucha, creada en 1992 con el fin de promover su obra. Y mostrar cómo un niño pobre de un pequeño pueblo de Moravia se convirtió en el mayor artista decorativo del mundo, que además fue pacifista y masón, y se opuso al régimen nazi, que ocupó su patria.