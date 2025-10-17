▲ La colonia Gaviotas, en Poza Rica, Veracruz, luego de siete días de que se desbordara el río Cazones e inundará los domicilios. Decenas de vecinos llegan en la mañana a limpiar sus casas y salen por la tarde a descansar a otro lugar. Foto Alfredo Domínguez

luso pensar que, transcurridos cinco años desde que el Congreso eliminó el Fondo de Desastres Naturales (Fonden), el coro de jilgueros opositores no “recuerde” por qué desapareció y, a partir de entonces, cuál es el procedimiento para atender de inmediato, y con recursos suficientes, a la población víctima de situaciones naturales extremas como las que hoy viven cinco estados de la República.

La supuesta “falta de memoria” lleva a la oposición carroñera a practicar lo que más le gusta: el nado sincronizado, que aprovecha una tragedia para golpear a quienes hacen frente a los embates de la madre naturaleza, y recurre al clásico “antes estábamos mejor con…” (en este caso concreto, el Fonden). Y mañana será cualquier otro el pretexto, que para el conjunto coral es lo de menos, trátese de la desgracia que se trate.

Ayer, la presidenta Sheinbaum fue clara: el Fonden “era un esquema burocrático, tardado y corrupto, con todas sus letras lo digo. Ayer me enseñaron cómo durante ciertos periodos se inventaban declaratorias de ‘emergencia’ por ondas de calor, y casualmente estas fechas estaban asociadas a periodos electorales. Ahora, hay recursos, hay gobierno y hay ayuda y apoyo al pueblo; eso no había antes”.

Como se ha comentado en este espacio, con el Fonden activo, en automático la respuesta oficial era “no hay dinero” y dejaba a la población afectada que se rascara con sus propias uñas. En el presupuesto federal aparecía el citado fondo con tantos más cuantos miles de millones de pesos que nunca aparecían. Eso sí, sólo para la foto, el inquilino de Los Pinos en turno entregaba una mantita y un kilo de arroz o galletitas, y se declaraba el fin de la emergencia.

Ejemplos para la memoria: en octubre de 2005, el huracán Wilma –categoría 4– devastó Cancún, Cozumel, Playa del Carmen y otras poblaciones quintanarroenses. De inmediato, el gobierno federal dijo “no hay dinero”, y ante la desesperada petición de ayuda de la población damnificada, Vicente Fox les dijo: “de gorra, nada”. En cambio, eximió fiscalmente al sector empresarial de la zona, y para recuperar las playas –prácticamente borradas del mapa– dispuso, a fondo perdido, de más de 200 millones de pesos del erario. (Por cierto, en ese entonces ¿qué exigía la bancada panista en San Lázaro? “No lucrar con el dolor de los damnificados ni minimizar el esfuerzo que hace el gobierno federal”).