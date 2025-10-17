▲ La Universidad Nacional Autónoma de México instaló un centro de acopio de víveres en el estacionamiento 8 del Estadio Olímpico para apoyar a los damnificados en tres de los cinco estados afectados por las inundaciones. Foto Marco Peláez

n la aberrante hipótesis de que Donald Trump hubiese sido declarado Premio Nobel de la Paz, tal vez las invitaciones a la ridícula ceremonia de entrega habrían llevado algunas de las frases recientes del halcón que quiere hacerse pasar por blanca paloma conciliadora: “no tendremos más opción que entrar y matarlos”, dijo ayer como asesina advertencia a Hamas, luego de que en Gaza se produjeron actos letales contra “un par de bandas muy malas”, lo cual al selectivo apaciguador naranja, “para ser honesto”, no le “molestó mucho”, reconoció.

Al persistente aspirante al Premio de la Paz de los Sepulcros le urge cualquier pretexto para declarar en falta a la parte palestina y aplastar los reductos de resistencia al plan que implica, por un lado, lo inmobiliario y turístico que desea desarrollar en Gaza (con la participación muy lucrativa del yerno Jared Kushner, que se mueve ventajosamente entre lo paragubernamental, lo familiar y lo empresarial privado) y, por otra parte, la consolidación del asociado poderío israelí en la región.

El rayo exterminador naranja no ataca sólo en tierras extracontinentales. En América se lanza contra ciudades estadunidenses gobernadas por miembros del Partido Demócrata (“guerra” fratricida entre élites que, a la hora de los altos intereses dominantes, terminan siendo casi lo mismo, con diferencias menores). Un individuo sentenciado como criminal, que se revuelve para impedir que se difunda el expediente Epstein que podría mostrarlo como pedófilo constante, notablemente enriquecido mientras es presidente de Estados Unidos, ha desatado una guerra abierta contra “la izquierda” en general y sus enclaves universitarios, culturales y de protección a migrantes.

Si así se muestra hacia adentro, habrá de verse cómo es hacia afuera. Por ello es que se solaza de ordenar asesinatos de personas que viajan en pequeñas embarcaciones en el mar Caribe, a las cuales se les declara narcotraficantes y, por tanto, se les condena a la muerte sin pruebas ni juicio. Todo, en realidad, con la mira puesta en Venezuela y Nicolás Maduro.