L

a decisión del Comité Noruego de otorgar el Premio Nobel de la Paz 2025 a la activista venezolana María Corina Machado ha sido objeto de controversia. ¿Quién debió recibirlo? Este es el tema de nuestro sondeo semanal en redes sociales. Los resultados aparecen en la gráfica.

Metodología

En esta encuesta se registraron 2 mil 969 participantes distribuidos de la siguiente manera: X (Twitter), 628; Facebook, 219; El Foro México, 115; Instagram, 101; Threads, 106; YouTube, 1,800. Utilizamos la plataforma SurveyMonkey.

X (Twitter)

La Corina es un agente de la CIA

@DavidLP /Pachuca

Hay muchos defensores de la paz que lo merecían. Este caso fue político.

@Roma68 /Oaxaca

El mundo al revés. El premio Nobel de la Paz para una persona que se jacta de pedir la invasión armada contra su propio país, con la única intención de saquear, robar y literalmente destruir a su patria y así abrirles la puerta a los gringos para que se adueñen de las reservas de petróleo más grandes del planeta.

@jmpime /León

Facebook

El Nobel arrastra ya desde hace tiempo su prestigio. Debería haber quedado desierto. Simplemente aceptar el fracaso de la humanidad por siquiera intentar tener un mundo en paz.

Román López /Guanajuato

El premio Nobel de la Paz ha sido adjudicado a gente que ni remotamente lo merecía; ahora no ha sido la excepción. Machado no ha hecho nada en favor de la paz mundial. En vez de agradecer a la academia, le agradeció a Trump. Más arrastrada no podía ser.

Jorge Covas /Celaya

Los grupos que están colaborando, atendiendo y protegiendo a la población de Palestina, son los candidatos idóneos para ser reconocidos con el Nobel de la Paz; el Comité Noruego del Nobel no está a la altura de las circunstancias sociales actuales.

Luis Ángel García Sánchez /León

¡Qué incapaz el Comité Nobel de la Paz! Entregan el premio a los que han pactado con el diablo creando filiales del infierno en el mundo y a sus abyectos cortesanos. Claro que hay quien se lo merece, pero los mencionados NO.