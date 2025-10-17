Opinión
Dinero

No merecía el Nobel la venezolana Machado // Mejor hubiera sido declararlo desierto // Está desacreditado el Premio

Foto
L

a decisión del Comité Noruego de otorgar el Premio Nobel de la Paz 2025 a la activista venezolana María Corina Machado ha sido objeto de controversia. ¿Quién debió recibirlo? Este es el tema de nuestro sondeo semanal en redes sociales. Los resultados aparecen en la gráfica.

Metodología

En esta encuesta se registraron 2 mil 969 participantes distribuidos de la siguiente manera: X (Twitter), 628; Facebook, 219; El Foro México, 115; Instagram, 101; Threads, 106; YouTube, 1,800. Utilizamos la plataforma SurveyMonkey.

X (Twitter)

La Corina es un agente de la CIA

@DavidLP /Pachuca

Hay muchos defensores de la paz que lo merecían. Este caso fue político.

@Roma68 /Oaxaca

El mundo al revés. El premio Nobel de la Paz para una persona que se jacta de pedir la invasión armada contra su propio país, con la única intención de saquear, robar y literalmente destruir a su patria y así abrirles la puerta a los gringos para que se adueñen de las reservas de petróleo más grandes del planeta.

@jmpime /León

Facebook

El Nobel arrastra ya desde hace tiempo su prestigio. Debería haber quedado desierto. Simplemente aceptar el fracaso de la humanidad por siquiera intentar tener un mundo en paz.

Román López /Guanajuato

El premio Nobel de la Paz ha sido adjudicado a gente que ni remotamente lo merecía; ahora no ha sido la excepción. Machado no ha hecho nada en favor de la paz mundial. En vez de agradecer a la academia, le agradeció a Trump. Más arrastrada no podía ser.

Jorge Covas /Celaya

Los grupos que están colaborando, atendiendo y protegiendo a la población de Palestina, son los candidatos idóneos para ser reconocidos con el Nobel de la Paz; el Comité Noruego del Nobel no está a la altura de las circunstancias sociales actuales.

Luis Ángel García Sánchez /León

¡Qué incapaz el Comité Nobel de la Paz! Entregan el premio a los que han pactado con el diablo creando filiales del infierno en el mundo y a sus abyectos cortesanos. Claro que hay quien se lo merece, pero los mencionados NO.

Bertha Alicia Baizabal Valerio /Veracruz

El Foro México

No me simpatiza mister Trump, pero hay que reconocer que ha obligado al gobierno de México a tomar en serio el combate al narco.

Luis Jiménez /Ciudad de México

El mundo no está en paz, nos ha ganado la violencia.

Enrique Ramírez /Veracruz

¿De dónde sacan a los candidatos? ¡Se ve la escasez! Por mí le pueden dar ese dichoso premio a cualquiera, está totalmente desprestigiado y se otorga por intereses políticos y no por méritos por haber realizado acciones en favor de la paz.

Patricia Covarrubias /Ciudad de México

No debe entregarse a quienes en su retórica expresamente soliciten intervenciones armadas en sus países o en otros lugares.

Carlos Echeverría /Piedras Negras

Trump acaba de conseguir el alto el fuego en el conflicto de Gaza. Mejor él que la Machado.

Francisco Lemus /Ciudad de México

Instagram

¿Tiene la institución que otorga el premio confianza a nivel mundial?

Gabriel Alvarado /Tlalnepantla de Baz

pésima selección de otorgarlo a esta mujer. Incitadora del odio y la violencia.

Guadalupe González /Torreón

Es ya ridículo el significado del premio, incluso ofensivo a la inteligencia, está siendo usado con propósitos políticos y militares de tipo imperialista.

Víctor M. Hernández /Guadalajara

Threads

Merecido premio a su valor, la valentía femenina siempre impone un inicio para una gran historia.

Jehú Robledo /Huixtla, Chiapas

Los premios Nobel han pasado a ser parte del mundo del espectáculo, incluidos los de ciencias. Todos los galardonados necesitan un mecenas para ganarlo.

Martín Camarena /Ciudad de México

