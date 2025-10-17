Sputnik y Xinhua

Viernes 17 de octubre de 2025

La Paz. Comenzó ayer en Bolivia el silencio electoral rumbo a la histórica segunda vuelta del domingo, la primera en la historia reciente del país, luego de que los candidatos presidenciales, el liberal Jorge Tuto Quiroga y el centrista Rodrigo Paz, cerraron sus campañas esta semana en actos masivos y con promesas de sacar a la nación de una dura crisis económica.

Pese a su potencial gasífero, Bolivia tiene desabasto de gasolina y diésel, debido a la falta de liquidez de dólares para garantizar el suministro energético; las largas filas de conductores en las gasolineras de todo el país se han vuelto cotidianas.

Registra inflación acumulada superior a 18 por ciento, en los registros a septiembre, y una caída de sus reservas internacionales, que sumaron mil 977 millones de dólares en diciembre de 2024.

Bolivia, que posee las mayores reservas de litio de Sudamérica, ofrece “un difícil escenario para un nuevo gobierno, pues combatir la recesión con medidas de estímulo puede provocar más inflación. Y, viceversa, pretender controlar la inflación con políticas de contracción, agudiza la recesión (…) enfrentamos una crisis multidimensional no vista en décadas”, indicó el economista y gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, Gary Rodríguez.