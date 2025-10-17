▲ Vigilia por la muerte del rapero Eduardo Ruiz, durante una protesta contra el presidente interino de Perú, José Jerí, en Lima. Foto Afp

Lima. El primer ministro de Perú, Ernesto Álvarez, anunció anoche que en las “próximas horas” se declarará el estado de emergencia en Lima, horas después de que el presidente José Jerí pidió poderes al Congreso para enfrentar la violencia, tras la muerte de un manifestante durante una multitudinaria protesta la víspera, que exigía su salida y la derogación de leyes que impulsó mientras era legislador y que, según expertos, favorecen presuntamente a la delincuencia.

El estado de emergencia, que no había sido impuesto al cierre de esta edición, establece la suspensión de los derechos constitucionales relativos a la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio. De esta manera, se permitirán detenciones arbitrarias, entre otras acciones en contra de los derechos humanos, indicó el diario La República en su página web.

Jerí se presentó ante el Congreso para pedir “facultades legislativas”, lo que le permitirá adoptar medidas de urgencia sin pasar por la aprobación del Parlamento.

Después, descartó renunciar y declaró a la prensa: “mi responsabilidad es mantener la estabilidad del país”.

En este contexto, el Congreso rechazó someter a debate una moción de censura presentada por la bancada socialista contra la mesa directiva del Legislativo, de la que Jerí es su titular. La iniciativa tuvo 20 votos a favor, 63 en contra y cuatro abstenciones.

Antier ocurrieron los enfrentamientos más graves desde que empezaron las protestas hace un mes en la capital peruana, encabezadas por la generación Z, un colectivo de jóvenes entre 18 y 30 años, que declaran su repudio al Congreso y al gobierno de derecha recién instalado, que remplazó al de la destituida Dina Boluarte.