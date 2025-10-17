Ap

Viernes 17 de octubre de 2025

Damasco. Una bomba explotó ayer en un autobús del ministerio sirio de Defensa en el este del país, con saldo de cuatro soldados muertos y varios más heridos, informó el ministro de Petróleo, Mohammed al-Bashir. En la red social X, dijo que los militares se dirigían a trabajar como guardias en una instalación petrolera que limita con Irak. La televisora estatal Al-Ikhbariah reportó que la explosión ocurrió en la carretera que une las ciudades orientales de Deir el-Zour y Mayadeen. Nadie se ha atribuido el ataque, pero se sabe que la zona alberga células durmientes del grupo Estado Islámico, que fue derrotado en Siria en 2019.