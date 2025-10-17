Mundo
Murió el jefe militar de los rebeldes de Yemen en un ataque de Israel
 
Viernes 17 de octubre de 2025, p. 27

Saná. El jefe militar de los rebeldes hutíes de Yemen murió en un ataque israelí, anunció ayer el grupo pro iraní, que prometió vengarlo. Desde el inicio de la guerra en Gaza, los hutíes han lanzado ataques con drones y misiles contra blancos israelíes. El grupo controla grandes franjas del territorio de Yemen, incluida la capital Saná, y afirma que actúa en solidaridad con los palestinos. Los hutíes informaron que el general Mohamed al Ghamari murió “honorablemente en la lucha contra el enemigo israelí”; también perdieron la vida su hijo de 13 años y otros acompañantes.

