Mundo/Tel Aviv viola alto el fuego y bombardea el este de Líbano/
Tel Aviv viola alto el fuego y bombardea el este de Líbano
 
Viernes 17 de octubre de 2025, p. 27

Líbano. Al menos cinco personas murieron y otras cinco resultaron heridas después de que aviones de guerra israelíes atacaron el este del Líbano, en la última violación del acuerdo de alto el fuego suscrito entre Israel y la milicia chiíta Hezbollah en noviembre pasado, indicó el Ministerio de Salud del Líbano. Los distritos de Bekaa y Hermel fueron blanco de al menos ocho bombardeos, informó Al Jazeera. Tel Aviv alegó que los ataques alcanzaron depósitos de armas e instalaciones militares utilizadas por Hezbollah, aunque no fue posible confirmar estas afirmaciones de forma independiente. Hezbollah aún no ha hecho comentarios. El conflicto estalló el 8 de octubre de 2023, cuando Israel lanzó una ofensiva militar en Líbano. Al pactarse el alto el fuego, más de 4 mil personas habían muerto y casi 17 mil habían resultado heridas.

