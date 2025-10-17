▲ Las principales vías del norte de Ecuador seguían bloqueadas ayer, pese a un acuerdo entre el gobierno y los líderes indígenas de Imbabura, en el marco de una huelga en rechazo al incremento del precio del diésel. La provincia suma 25 días de virtual aislamiento del resto del país, lo que ha afectado el abasto de alimentos, combustibles y medicinas. La Confederación de Nacionalidades Indígenas señaló que “respeta y respalda acciones territoriales legítimas”, pero llamó a las bases a “no dejarse provocar y dividir”. En la imagen, un policía dispara gases en un enfrentamiento ocurrido antier con manifestantes en Quito. Foto Ap