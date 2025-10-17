Afp y Sputnik

Periódico La Jornada

Viernes 17 de octubre de 2025, p. 27

Panamá. El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, denunció ayer presiones de Estados Unidos a funcionarios de su gobierno para reducir la presencia de compañías chinas en su país.

Desde antes de tomar posesión de su cargo, en enero, el presidente Donald Trump amenaza con recuperar el canal de Panamá, con el argumento de que la vía interoceánica está bajo control de Pekín.

Ahora, personal de la embajada de Estados Unidos en Panamá amagó con retirar las visas de ingreso a funcionarios locales que favorezcan la presencia de empresas chinas en su país, aseguró el mandatario.

“Esa información sí la tengo, de varios, de que anda una funcionaria por ahí de la embajada amenazando con quitar visas, eso no es coherente con una buena relación que yo aspiro a mantener con Estados Unidos”, dijo Mulino en su conferencia de prensa semanal.

“Ellos son libres de poner y quitar visa al que quieran, pero no amenazando con que ‘si tú no haces esto, te quito la visa’”, agregó.

Mulino respondió de esa manera a un periodista que le preguntó acerca de presiones de la embajada de Estados Unidos a ministros, diputados y abogados panameños para perjudicar a empresas chinas en Panamá.

“Los contratos que existan con empresas chinas por parte del Estado son muy conocidos y muy pocos” y “no se pueden eliminar, por más Estados Unidos que seas”, afirmó el presidente.