Reuters, Afp, Xinhua, Ap, The Independent y Sputnik

Periódico La Jornada

Viernes 17 de octubre de 2025, p. 27

Washington. La Casa Blanca afirmó ayer que Nicolás Maduro es “un mandatario ilegítimo, al frente de un régimen involucrado en el narcotráfico hacia Estados Unidos”. La vocera, Karoline Leavitt, advirtió que el presidente Donald Trump “no lo va a tolerar más”.

Horas después, trascendió que hubo un nuevo ataque de las fuerzas estadunidenses contra una presunta nave de narcotraficantes en el Caribe, el sexto desde el inicio del despliegue militar de Washington en la región, con un saldo de 27 muertos. Un funcionario citado por Reuters indicó que hubo sobrevivientes. FoxNews señaló que una fuente oficial indicó que fueron tres, pero no estaba claro si fueron rescatados.

En este contexto, el jefe del Comando Sur estadunidense, el almirante Alvin Holsey, anunció que se retirará del cargo a fin de año tras expresar preocupación por los ataques, señaló The New York Times.

Sigue la embestida a dos meses de iniciada

Desde agosto, Washington ha desplegado aviones de guerra furtivos y siete buques de la Armada en el mar Caribe, destinados a la lucha antidrogas.

Washington no informó oficialmente sobre el ataque de ayer, que fue revelado a Reuters por un funcionario estadunidense bajo condición de anonimato. No se supo si hubo muertos, si los atacantes brindaron ayuda a los sobrevivientes o dónde se encuentran.

Trinidad y Tobago investiga el deceso de dos de sus ciudadanos en el penúltimo bombardeo de Washington contra una embarcación esta semana. Uno de los asesinados era un hombre que abordó una lancha para retornar a su país desde Venezuela.