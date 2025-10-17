▲ John Bolton, asesor de Seguridad Nacional en el primer mandato de Donald Trump, y que se convirtió en uno de sus más fervientes críticos, fue inculpado ayer por un jurado investigador federal. El también diplomático, de 76 años e investigado durante largo tiempo por el manejo de información clasificada, es el tercer adversario del presidente estadunidense en enfrentar cargos criminales en las recientes semanas tras la fiscal general de Nueva York, Letitia James, y el ex director de la Oficina Federal de Investigación James Comey. Al alejarse de Donald Trump, el ahora imputado publicó el libro crítico The Room Where it Happened. Desde entonces se volvió un detractor muy visible y combativo del huésped de la Casa Blanca, a quien considera “que no apto para ser presidente de Estados Unidos”. Foto e información de Afp