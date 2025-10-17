Viernes 17 de octubre de 2025, p. 26
México manifestó ante el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) su profunda preocupación por la situación humanitaria en la franja de Gaza y en las zonas aledañas, ante las graves restricciones que enfrenta la población civil para acceder a bienes y servicios esenciales.
En una sesión de diálogo celebrada en la sede de la ONU, la representante alterna de México ante el organismo, Alicia Guadalupe Buenrostro Massieu, subrayó que el contexto internacional actual está marcado por un creciente menosprecio a los principios del derecho internacional y del derecho internacional humanitario, reflejado en los ataques indiscriminados contra civiles en distintos conflictos. En ese sentido, reiteró la urgencia de respetar los instrumentos globales concebidos para prevenir las atrocidades de la guerra.
“Mi país, México, expresa su gran preocupación por la situación humanitaria en Gaza y en la región alrededor, así como por las graves restricciones al acceso de la población a bienes y servicios esenciales”, señaló la diplomática durante su intervención.
México, agregó, saluda con esperanza los recientes acuerdos de cese de hostilidades y la liberación de rehenes y prisioneros como parte de los mecanismos de intercambio humanitario. “Damos la bienvenida a estos avances, conscientes de la complejidad que implica su cumplimiento pleno”, afirmó.
Además, expresó el deseo del país para que el alto el fuego sea duradero y siente las bases para un proceso político sostenido, que conduzca a una paz justa y estable en la región.
Buenrostro Massieu reafirmó el compromiso inquebrantable de México con la promoción y protección de los derechos humanos, recordando que el país ha mantenido una apertura constante al escrutinio internacional y ha impulsado políticas sociales y laborales centradas en el bienestar de las personas.