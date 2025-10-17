Arturo Sánchez Jiménez y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Viernes 17 de octubre de 2025, p. 26

México manifestó ante el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) su profunda preocupación por la situación humanitaria en la franja de Gaza y en las zonas aledañas, ante las graves restricciones que enfrenta la población civil para acceder a bienes y servicios esenciales.

En una sesión de diálogo celebrada en la sede de la ONU, la representante alterna de México ante el organismo, Alicia Guadalupe Buenrostro Massieu, subrayó que el contexto internacional actual está marcado por un creciente menosprecio a los principios del derecho internacional y del derecho internacional humanitario, reflejado en los ataques indiscriminados contra civiles en distintos conflictos. En ese sentido, reiteró la urgencia de respetar los instrumentos globales concebidos para prevenir las atrocidades de la guerra.

“Mi país, México, expresa su gran preocupación por la situación humanitaria en Gaza y en la región alrededor, así como por las graves restricciones al acceso de la población a bienes y servicios esenciales”, señaló la diplomática durante su intervención.