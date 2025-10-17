Ap, Afp, Reuters y The Independent

Washington. Un tribunal federal de apelaciones confirmó ayer la suspensión del despliegue de tropas de la Guardia Nacional en Chicago y sus alrededores, al tiempo que una jueza federal del estado de Illinois ordenó que los agentes federales de migración que se encuentren en el área de Chicago usen cámaras corporales.

Los tres jueces del tribunal de apelaciones dictaminaron que la administración de Donadl Trump no demostró que las condiciones en Illinois, la tercera ciudad más grande de Estados Unidos, justifiquen el despliegue de tropas. “Incluso después de haber considerado con gran deferencia la evaluación de las circunstancias por parte del presidente, no vemos pruebas suficientes de una rebelión o peligro de rebelión”, declararon.

Illinois y la ciudad de Chicago presentaron una demanda para bloquear el arribo y operación de tropas, una medida que también adoptaron las autoridades del estado de Oregon a fin de impedir maniobras de la Guardia Nacional en Portland.

California, gobernada por los demócratas, presentó una demanda después de que el mandatario republicano envió a las fuerzas castrenses a Los Ángeles con el propósito de sofocar manifestaciones derivadas de la represión federal contra los indocumentados. Un juez de distrito declaró ilegal el despliegue, luego un panel de apelaciones permitió que continuara.