Ap, Afp, Reuters, Sputnik, Europa Press y Xinhua

Periódico La Jornada

Viernes 17 de octubre de 2025, p. 26

Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció ayer una segunda reunión con el mandatario ruso, Vladimir Putin, que tendrá lugar “en unas dos semanas”, al redoblar sus esfuerzos para poner fin a la guerra en Ucrania, al tiempo que el Kremlin informó que el líder ruso advirtió al magnate que no suministre misiles Tomawak a Kiev.

“El presidente Putin y yo nos reuniremos en un lugar acordado, Budapest, Hungría, para ver si podemos poner fin a esta guerra ‘ignominiosa’ entre Rusia y Ucrania. El presidente (ucranio, Volodymir) Zelensky y yo nos reuniremos mañana (hoy) en el Despacho Oval”, escribió Trump en Truth Social.

El primer ministro húngaro, Viktor Orban, que mantiene una estrecha relación con Putin y Trump, comunicó que “los preparativos para la cumbre de paz entre Estados Unidos y Rusia están en marcha”. “¡Hungría es la isla de la paz!” publicó en X.

La primera cumbre, desde que Trump regresó al cargo, tuvo lugar en agosto en Alaska, pero no produjo ningún avance diplomático.

Durante el intercambio telefónico, realizado a petición rusa y que duró mas de dos horas, Putin manifestó a Trump que el suministro de misiles de crucero Tomahawk a Ucrania perjudicaría el proceso de paz y dañaría los lazos con Wa-shington, informó el asesor del Kremlin Yuri Ushakov.

La armas que pide Kiev permitirían a sus fuerzas atacar con mayor alcance el territorio ruso. “Ya podemos ver que Moscú se apresura a reanudar el diálogo en cuanto se entera de los Tomahawks”, declaró ayer Zelensky a su llegada a Washington.