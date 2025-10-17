De la Redacción

Noura Erakat, profesora y experta jurídica palestino-estadunidense, advirtió contra “el sensacionalismo del enfoque de (el presidente estadunidense, Donald) Trump en Medio Oriente”, al subrayar que la protección de Israel sigue en el centro de la agenda del republicano, informó ayer Al Jazeera.

En su intervención en un evento del Centro Árabe en Washington, Erakat explicó: “durante décadas, Estados Unidos ha promovido las demandas israelíes mientras deja de lado e impone realidades a los palestinos.