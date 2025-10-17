Mundo
EU siempre está del lado de Israel: analista
 
Periódico La Jornada
Viernes 17 de octubre de 2025, p. 25

Noura Erakat, profesora y experta jurídica palestino-estadunidense, advirtió contra “el sensacionalismo del enfoque de (el presidente estadunidense, Donald) Trump en Medio Oriente”, al subrayar que la protección de Israel sigue en el centro de la agenda del republicano, informó ayer Al Jazeera.

En su intervención en un evento del Centro Árabe en Washington, Erakat explicó: “durante décadas, Estados Unidos ha promovido las demandas israelíes mientras deja de lado e impone realidades a los palestinos.

“Entonces, como ahora, el objetivo es imponer el severo cumplimiento de resultados al pueblo palestino, a quien se le dice que debe estar agradecido por lo que reciba o no. El reciente acuerdo de alto el fuego es un ejemplo de ello”, afirmó.

El plan de Trump para Gaza, dijo, “continúa la política estadunidense de larga data que garantiza la superioridad militar israelí y coloca la causa palestina, de respeto y soberanía, fuera del alcance multilateral”.

