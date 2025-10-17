Reuters, Europa Press y Afp

Periódico La Jornada

Viernes 17 de octubre de 2025, p. 25

Tel Aviv. Las autoridades de la franja de Gaza denunciaron ayer que se encuentran “entre 65 y 70 millones de toneladas de escombros y cerca de 20 mil artefactos explosivos no activados” en el enclave, en una jornada en la que Israel y Hamas intercambiaron acusaciones de violar el plan de paz del presidente estadunidense, Donald Trump.

La oficina de prensa del gobierno gazatí indicó en su cuenta en Telegram: “la escala de destrucción y escombros a causa de la guerra genocida de la ocupación israelí en la franja hace dos años ha alcanzado unos niveles sin precedente”.

Adelantó que los trabajos para el retiro de los desechos “harán frente a obstáculos significativos”, especialmente por la ausencia de maquinaria pesada ante “la prohibición de entrada de la misma por parte de la ocupación israelí”, que se suma al “veto al ingreso de equipamiento o materiales necesarios para recuperar cadáveres”.

“Esta trágica realidad requiere que la comunidad internacional asuma sus responsabilidades legales y humanitarias y presione a la ocupación israelí para que abra los pasos fronterizos”; asimismo, alertó del peligro de los dispositivos con explosivos no activados, entre ellos bombas y misiles.

A comienzos de mes, el gobierno del enclave afirmó que Tel Aviv arrojó más de 200 mil toneladas de explosivos contra la franja de Gaza a lo largo de las campañas militares que comenzaron hace dos años –en respuesta a una incursión armada del movimiento de resistencia islámica en territorio israelí–, reportó el medio Al Mayadeen.