Acusaciones recíprocas de violaciones al alto el fuego
Tel Aviv veta el acceso de equipos y maquinaria pesada, así como ayuda humanitaria suficiente a la franja// El ejército asesina a niño en Cisjordania
Viernes 17 de octubre de 2025, p. 25
Tel Aviv. Las autoridades de la franja de Gaza denunciaron ayer que se encuentran “entre 65 y 70 millones de toneladas de escombros y cerca de 20 mil artefactos explosivos no activados” en el enclave, en una jornada en la que Israel y Hamas intercambiaron acusaciones de violar el plan de paz del presidente estadunidense, Donald Trump.
La oficina de prensa del gobierno gazatí indicó en su cuenta en Telegram: “la escala de destrucción y escombros a causa de la guerra genocida de la ocupación israelí en la franja hace dos años ha alcanzado unos niveles sin precedente”.
Adelantó que los trabajos para el retiro de los desechos “harán frente a obstáculos significativos”, especialmente por la ausencia de maquinaria pesada ante “la prohibición de entrada de la misma por parte de la ocupación israelí”, que se suma al “veto al ingreso de equipamiento o materiales necesarios para recuperar cadáveres”.
“Esta trágica realidad requiere que la comunidad internacional asuma sus responsabilidades legales y humanitarias y presione a la ocupación israelí para que abra los pasos fronterizos”; asimismo, alertó del peligro de los dispositivos con explosivos no activados, entre ellos bombas y misiles.
A comienzos de mes, el gobierno del enclave afirmó que Tel Aviv arrojó más de 200 mil toneladas de explosivos contra la franja de Gaza a lo largo de las campañas militares que comenzaron hace dos años –en respuesta a una incursión armada del movimiento de resistencia islámica en territorio israelí–, reportó el medio Al Mayadeen.
“El Estado (israelí) ocupante trabaja día y noche para socavar el acuerdo con sus violaciones sobre el terreno (Gaza)”, declaró un alto cargo de Hamas, tras acusar a Israel de burlar la tregua y haber matado al menos a 24 personas en tiroteos desde el viernes, cuando entro en vigor el alto el fuego. Aseguró que se entregó a los mediadores una lista de esas violaciones.
La Fuerzas de Defensa Israelíes no respondieron de inmediato al respecto.
Tel Aviv exigió a Hamas que cumpla con entregar los cuerpos de los 28 rehenes fallecidos; mientras, el movimiento aseveró que entregó 10 cadáveres, pero Israel informó que uno de ellos no era el de un rehén.
El coordinador de Actividades Gubernamentales en los Territorios (Cogat) indicó que no permitirá la entrada de ayuda humanitaria por el cruce de Rafah, debido a que “esto nunca fue acordado”.
Aseveró que “la ayuda continuará entrando a Gaza” por otros pasos.
Desde Nápoles, Gideon Saar, ministro israelí de Relaciones Exteriores, estimó que el paso peatonal “se abrirá probablemente el domingo. Estamos realizando todos los preparativos y acuerdos para ello”.
El ministerio de Salud palestino informó que un niño de 11 años fue asesinado a tiros por las fuerzas israelíes en la ciudad de Ar-Rihiya, cerca de Hebrón, en el sur de Cisjordania reocupada, reportó Al Jazeera.