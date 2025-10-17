Jesús Estrada

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 17 de octubre de 2025, p. 34

Chihuahua, Chih., La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Chihuahua emitió una recomendación a favor del ex gobernador priísta César Duarte Jáquez, vinculado a proceso penal por los delitos de peculado y asociación delictuosa. Se solicitó a la Fiscalía General del Estado (FGE) reducir la vigilancia sobre el ex mandatario (2010-2016), mientras permanece en libertad condicional.

La recomendación 018/2025, dirigida a la FGE y a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, señala una supuesta vigilancia ilegal en agravio de Duarte Jáquez por la instalación de una torre de videocámaras de seguridad dentro del fraccionamiento donde está su domicilio, sobrevuelo de drones y agentes de policía que lo han seguido en vehículos no oficiales.

Las supuestas violaciones a derechos humanos fueron acreditadas por la visitadora Paulina Chávez López, ex funcionaria de la Secretaría de Gobierno de Chihuahua en el sexenio de Duarte, según registros del gobierno estatal. La recomendación procedió con el respaldo de un presidente interino de la CEDH, Alejandro Carrasco Talavera.

La resolución deriva de una queja presentada por el ex gobernador el 9 de septiembre de 2024, en la que acusó persecución política y detención ilegal.