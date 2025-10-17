▲ Un vehículo calcinado tras el ataque con drones a la Unidad Antisecuestros de la Fiscalía General de Baja California. Foto La Jornada Baja California

De la redacción

Periódico La Jornada

Viernes 17 de octubre de 2025, p. 34

El Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California pidió la intervención del gobierno federal ante el ataque perpetrado a las instalaciones de la Unidad Especializada en Antisecuestros de la Fiscalía General del Estado (FGE), con el argumento de que esa institución está “rebasada”.

Roberto Quijano, director del Consejo Ciudadano, solicitó la intervención directa del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Omar García Harfuch, toda vez que las corporaciones locales de seguridad ya fueron sobrepasadas por la delincuencia.

Las instalaciones de la Unidad Antisecuestros, ubicadas en la zona de Playas de Tijuana, fue atacada la noche del miércoles con explosivos caseros lanzados desde un dron, lo que propició una posterior balacera que dejó como saldo cuatro vehículos dañados –tres de trabajadores de la FGE y uno oficial– que se encontraban en el estacionamiento.

La FGE bajacaliforniana ha sido objeto de ataques no sólo en sus instalaciones de Tijuana, sino también en Ensenada.

Mientras, civiles armados se enfrentaron ayer por la madrugada contra efectivos de la Guardia Nacional en la sindicatura de Tepuche, al norte de Culiacán, Sinaloa, que concluyó con la muerte de un elemento de rango mayor de las Fuerzas Especiales de la Defensa Nacional Murciélagos, y dos uniformados heridos; además, un vehículo de la corporación resultó incendiado.