Lorenzo Chim

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 17 de octubre de 2025, p. 34

Campeche, Camp., La Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM) ordenó a la empresa Producciones Telemar SA de CV que en cinco días proporcione “información detallada sobre el personal responsable de la redacción de notas publicadas en sus plataformas digitales”, y advirtió que se le impondrán sanciones económicas y procesos legales de no cumplir con los requerimientos; sin embargo, no explicó la razón de dicha solicitud.

La firma consideró esta acción como “un intento de control y censura”, similar al que se impuso al diario Tribuna y al periodista Jorge González Valdez, a quienes se dictaron medidas cautelares para que en sus publicaciones no haga referencia a la gobernadora Layda Sansores.

En caso de hacerlo, tendrán que enviar las notas a una oficina del Tribunal Superior de Justicia del Estado, donde un censor definirá si se publica o no.

Además de las medidas cautelares por presunta incitación al odio y la violencia que se dictaron contra Tribuna y González Valdez, que enfrenta una demanda por daño moral interpuesta por el director de Comunicación Social del gobierno estatal, Walther Patrón Bacab, se sentenció al comunicador a pagar una indemnización de 2 millones de pesos, y para garantizar el desembolso su casa se encuentra embargada.

Telemar es una filial del corporativo Organización Editorial del Sureste, la cual también administraba Tribuna y dejó de salir al aire a través de las señales de cable desde hace más de dos años, por lo que sólo funciona como plataforma digital.