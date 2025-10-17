Devastación en Poza Rica
▲ Vecinos observan desolados los daños que dejó el desbordamiento del río, mientras elementos de la Marina apoyan a retirar enseres destruidos por el agua y el lodo junto con la población afectada, en tanto otros tratan de llevar algo de alimento a sus familiares; efectivos federales, con palas, ayudan a sacar desechos de las viviendas.Foto Cristina Rodríguez y Alfredo Domínguez
Periódico La Jornada
Viernes 17 de octubre de 2025, p. 33
