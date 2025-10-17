Viernes 17 de octubre de 2025, p. 32
Puerto Vallarta, Jal., El gobernador emecista Pablo Lemus y el alcalde Luis Ernesto Munguía –del Partido Verde– recorrieron la zona afectada por lluvias recientes en Puerto Vallarta, donde entregaron a damnificados cheques de 23 mil a 50 mil pesos con recursos provenientes del Fondo Estatal de Desastres Naturales. “Quiero pedirles un gran favor, que no lo gasten en otra cosa que no sea la reposición del menaje, que no se vaya a una fiesta”, dijo el titular del Ejecutivo jalisciense ante vecinos de la colonia Las Mojoneras.
Lemus aclaró que esos apoyos correspondieron a los daños ocasionados la semana anterior por el huracán Priscilla, y adelantó que en dos semanas se darán ayudas por los estragos de la tormenta Raymond.
A su vez, el edil Munguía afirmó que la precipitación que azotó a Vallarta entre el sábado y el domingo pasados golpearon a la localidad “de manera muy severa”. Expuso que “la marea de la bahía aumentó los niveles del estero El Salado y complicaron el desfogue de las aguas pluviales”. En tanto, pobladores del fraccionamiento El Parque aseguraron que las autoridades omitieron desazolvar canales, lo que propició inundaciones.