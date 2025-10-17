Javier Santos

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 17 de octubre de 2025, p. 32

Puerto Vallarta, Jal., El gobernador emecista Pablo Lemus y el alcalde Luis Ernesto Munguía –del Partido Verde– recorrieron la zona afectada por lluvias recientes en Puerto Vallarta, donde entregaron a damnificados cheques de 23 mil a 50 mil pesos con recursos provenientes del Fondo Estatal de Desastres Naturales. “Quiero pedirles un gran favor, que no lo gasten en otra cosa que no sea la reposición del menaje, que no se vaya a una fiesta”, dijo el titular del Ejecutivo jalisciense ante vecinos de la colonia Las Mojoneras.

Lemus aclaró que esos apoyos correspondieron a los daños ocasionados la semana anterior por el huracán Priscilla, y adelantó que en dos semanas se darán ayudas por los estragos de la tormenta Raymond.