▲ Una vivienda dañada por un deslave en el poblado de Matlaluca, municipio de Huauchinango, Puebla, ocasionado por las intensas lluvias. Foto Cuartoscuro

César Arellano García

Periódico La Jornada

Viernes 17 de octubre de 2025, p. 32

El titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Julio Berdegué, recorrió ayer comunidades de Huauchinango, Puebla, para identificar afectaciones provocadas por los recientes desbordamientos de ríos y deslaves, con énfasis en cultivos de maíz, café, frutales y otras actividades productivas.

La Sader refirió que la visita de Berdegué permitió recabar información directa de productores para coordinar acciones de apoyo y recuperación, en trabajo conjunto con autoridades estatales y municipales.

La jornada incluyó visitas a las poblaciones indígenas Matlaluca y Pantepec, donde hubo diálogos con habitantes y autoridades locales, además de que se revisaron las parcelas y milpas impactadas por las lluvias.

La dependencia anunció que fortalecerá la comunicación con los pueblos perjudicados, definirá necesidades inmediatas de atención técnica y productiva, y establecerá una ruta de acción en conjunto con la Secretaría del Bienestar, para mitigar los efectos que impactan la economía local.

“Estamos aquí en la comunidad de Matlaluca, este es un pueblo indígena del municipio de Huauchinango, en Puebla. Y lo hicimos por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, visitando las zonas afectadas. Ya estamos con el censo del Bienestar para que todo el apoyo llegue muy bien organizado y de manera justa. Como ya dijo la Presidenta, no los vamos a dejar solos”, señaló Berdegué.