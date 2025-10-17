Iván Sánchez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 17 de octubre de 2025, p. 31

Xalapa, Ver., El Congreso de Veracruz aprobó por unanimidad la creación del Comité Estatal de Desastres, por lo que se realizaron modificaciones a la Ley de Protección Civil y la Reducción del Riesgo de Desastres del estado.

La iniciativa, enviada por la gobernadora Rocío Nahle García, de forma urgente, busca que las autoridades locales respondan eficazmente ante los efectos adversos de fenómenos naturales y puedan destinar recursos financieros sin el aval del gobierno federal.

Con dicho comité, el Poder Ejecutivo del estado, se puntualiza, podrá determinar una situación de desastres u otro tipo de siniestros y destinar recursos financieros sin la garantía de la Federación.

“Es incuestionable la necesidad de dar mayor efectividad a la operatividad de los instrumentos financieros con los que cuenta el gobierno del estado para prevenir, preparar, auxiliar, recuperar y en su caso, reconstruir los efectos ocasionados en la eventualidad de una emergencia, desastres u otras catástrofes, mediante el acceso pronto de recursos financieros”, refiere el proyecto aprobado.

En ese sentido, la creación del Comité Estatal de Desastres tiene la finalidad de ser un órgano técnico facultado que identifique, evalúe y dé seguimiento a las zonas afectadas por un fenómeno natural.

Ayuda llegará más rápido

Los legisladores veracruzanos consideraron que con esta reforma la ayuda llegará aún más rápido y no estará sujeta a retrasos por trámites burocráticos.